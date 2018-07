Anzeige

Plankstadt.Verkehrsteilnehmer alarmierten am Sonntagabend um 19.30 Uhr die Polizei über ein Feuer auf einem Feld in der Eppelheimer Straße. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war die Feuerwehr Plankstadt bereits mit zwei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Die Brandstelle erstreckte sich über rund 25 Meter am Fahrbahnrand entlang, so dass für die Dauer der Löscharbeiten die Eppelheimer Straße in Richtung Eppelheim halbseitig gesperrt werden musste.

Die Ermittlungen dauern an. Möglich ist, dass aufgrund der anhaltenden Trockenheit eine achtlos weggeworfene Zigarette das Feuer entfachte. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen. pol