Brauchtumsfest unter doppelter Regentschaft

Plankstadt.Früher, sagt „Wärtschaft“-Wirt Volker Seitz, sei es für viele Gaststättenbetreiber in Plankstadt selbstverständlich gewesen, zur Kerwe eine eigene Schlumpel in der Schankstube zu haben. „Weil aber in den vergangenen Jahren leider in weiten Teilen der Gesellschaft das Bewusstsein für solche Traditionen zurückgegangen ist, dachten wir uns als ,Wärtschaft’-Team, dass wir gegensteuern müssen.

...