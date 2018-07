Anzeige

Plankstadt.Es findet zwar ein Wochenende früher statt als sonst, aber die Mischung aus Kinderspaß, Musik und allem rund ums Bier ist gleich geblieben. Das Weldefest lockt von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juli, Gäste in den Welde-Lustgarten. Los geht’s am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 15 und am Sonntag ab 11 Uhr. Der Eintritt ist jeweils frei. Freitag und Samstag stehen unter dem Zeichen der „5. Craft Beer Tap Days Rhein-Neckar“.

Dazu locken Brauereiführungen, Tastings und mehr. Der Mitmachzirkus Paletti begeistert die jungen Gäste. Streetfood und Craft Beer sowie Welde-Spezialitäten lassen die Herzen höher schlagen. Dazu garantieren Bands wie „Gallantry Music“, „Who2Ladies“, „The Night Live Band“ oder „Knutschfleck“ beste Unterhaltung. Es steht ein kostenloser Shuttleservice vom Bahnhof Schwetzingen und der Straßenbahn-Endhaltestelle in Eppelheim zu Verfügung. grö