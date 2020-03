Breitenbücher freut sich über den Zusammenhalt

Plankstadt.Bei der Mitgliederversammlung der Plankstadter Liste (PlaLi) berichtete die Vorsitzende Ulrike Breitenbücher über die Ereignisse des vergangenen Jahres und zeigte sich erfreut über den guten Zusammenhalt innerhalb der Wählergemeinschaft.

Besonders hob sie das gute Abschneiden der PlaLi bei der Kommunalwahl 2019 hervor und freute sich, dass die PlaLi nun mit acht Gemeinderäten stärkste Fraktion im Rat ist. Dies sei ein Beweis für das Vertrauen, das die Wähler der PlaLi entgegenbringen. Breitenbücher erläuterte den Wechsel im Fraktionsvorsitz zu Dr. Stephan Verclas, da Gemeinderat Gerhard Waldecker nun als Bürgermeister-Stellvertreter zahlreiche Vertretungstermine wahrzunehmen hat. Sie dankte auch allen Mitgliedern und Familienangehörigen, die sich das ganze Jahr über in vielfältiger Form in die Arbeit der PlaLi eingebracht hatten. Kassenwart Hans-Peter Rossrucker gab einen positiven Kassenbericht ab und Kassenprüfer Rolf Hallwachs bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Er beantragte für Kassenwart Vorstand die Entlastung, die von der Versammlung einstimmig gewährt wurde. Im Anschluss wurde der Vorstand in Teilen neu gewählt. Alle Wahlen ohne Gegenstimmen und Enthaltungen. Es lagen keine Anträge an die Versammlung vor. Die Mitglieder diskutierten noch über die schwache Beteiligung an der Aktion „Plankscht wird gekehrt“. uk

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020