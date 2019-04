Plankstadt.Zu einer besonderen Ausstellung und deren Vernissage lädt das Kulturforum am morgigen Mittwoch um 14 Uhr in den Wasserturm ein. Sie steht unter dem Titel „Brennweite Plankstadt – Fotografen stellen sich vor“. Vier Fotografen aus der Gemeinde zeigen darin ihre Sicht auf die Welt. Der Eintritt ist frei.

Anja Heid hat sich schon seit ihrer Jugend für die Fotografie begeistert und sie deswegen zu ihrem Beruf gemacht. Ihre Berufung hat sie nun im Universitätsklinikum Heidelberg gefunden, wo sie als Fotografin ein sehr breitgefächertes Aufgabengebiet hat. 2015 wurde sie in die Deutsche Gesellschaft für Photographie berufen. Seit vielen Jahren bereist sie mit ihrem Mann den Südwesten der USA. Dort fotografiert sie die teilweise bizarren Landschaften und Felsen in ihren leuchtenden Farben.

Menschen als Lieblingsmotiv

Detlev Reißmann lebt seit 2016 in Plankstadt. Mit der Fotografie kam er schon als Kind in Kontakt. Seine Fotografie deckt viele Bereiche ab: Landschaften, Naturfotografie, Architektur, Eventfotografie und neuerdings die Peoplefotografie. Sven Gaa zog im Jahr 2006 die Liebe nach Plankstadt. Durch die Geburt seiner Tochter hat er die Leidenschaft der Fotografie für sich entdeckt. Seit 2014 betreibt er die Peoplefotografie als Quereinsteiger im Nebengewerbe. Antje Thome lebt seit gut zwei Jahren in Plankstadt. Zur Fotografie kam sie nach ihrer Hochzeit, als sie die Fotos des Fotografen sah und dachte: „Das kann ich besser.“ zg

