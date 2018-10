Briefe und Pakete versenden – und dann wird hier noch geplaudert

Plankstadt.„Das macht mich stolz“, erklärte Cornelia Schmidt am vergangenen Dienstag, als Besucher aus nah und fern kamen, um ihr zum 15-jährigen Bestehen der Partner-Filiale der Deutschen Post zu gratulieren. Diese hat sie am 1. Oktober 2003 in ihr bestehendes Geschäft integriert. Auch Bürgermeister Nils Drescher überbrachte seine Glückwünsche und hob die Bedeutung der Filiale hervor, nicht nur für Post- und Postbankdienstleistungen jeglicher Art, sondern auch als „Kommunikationspunkt“ für die Menschen im Ort, die vor allem den zentralen Standort zu schätzen wissen.

Hubert Knecht, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post, lobte die kooperative und angenehme Zusammenarbeit mit der Plankstadterin, deren Partner-Filiale übrigens eine der am längsten bestehenden im Rhein-Neckar-Kreis ist. Mit der Einrichtung von 500 Filialen in Einzelhandelsgeschäften hatte die Deutsche Post bereits 1993 neue Wege beschritten. Heute gibt es 13 000 Filialen solcher Art – auch im Brühler C-Fashion und das seit mittlerweile 12 Jahren.

Briefmarken als Dankeschön

Als Dankeschön für die verlässliche Partnerschaft überreichte Knecht neben einer Urkunde auch 70-Cent-Briefmarken, die das 15-jährige Bestehen der Plankstadter Filiale verkünden. C-Fashion hat von der Aufnahme der Postfiliale seither profitiert. Kunden können in der Schwetzinger Straße 34 mehrere Wege erledigen. 1997 war Schmidt in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und hatte ein Handarbeitsfachgeschäft eröffnet. Bald folgten die Schreibwaren, so dass auch viele Schulkinder bei C-Fashion ein- und ausgehen. Sowieso herrscht immer reger Betrieb, der in der Adventszeit seinen Höhepunkt erreicht, wenn die Weihnachtpost ansteht. Mitarbeiterin Anna-Maria Faber unterstützt tatkräftig und Schmidt ist die Freude am Umgang mit Menschen sowieso anzumerken. „Wir sind ein Dreh- und Angelpunkt“, erklärte sie, glücklich, dass Kunden ihr fest die Treue halten. cat

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.10.2018