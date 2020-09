Brunhilde Koch sagt Müll den Kampf an

Plankstadt.Brunhilde Koch aus Plankstadt drückt auf die Bremse ihres Fahrrads. Sie hält langsam an und steigt ab. Fünf leere Wodkaflaschen liegen rechts im Gebüsch. Ohne zu zögern, bückt sie sich und legt die Glasflaschen in ihren Fahrradkorb. „Die nehme ich mit und entsorge sie zu Hause“, erklärt die Rentnerin, während sie wieder aufs Rad steigt. Das macht sie immer, wenn sie in Plankstadt und Schwetzingen unterwegs ist.

Sie kann ihn einfach nicht mehr sehen, den vielen Müll, der überall in der Natur, auf den Wegen und Grünstreifen herumliegt. Immer, wenn sie eine leere Plastikverpackung oder Glasflaschen sieht, bückt sie sich, um den Müll aufzuheben. Es dauert nicht lange, da ist ihr Fahrradkorb auch schon gefüllt mit Sektflaschen und Plastiktüten, Glas und Verpackungen, die achtlos in die Natur geschmissen worden sind. Auch ein Stück Schaumstoff landet in ihrem Korb.

Die Rentnerin kennt viele Müll-Hotspots in der Gemeinde und hat bei ihren Touren schon so manche kuriosen Funde gemacht: Erst kürzlich hat sie einen alten Laptop auf ihr Fahrrad geladen und einmal lag sogar ein ganzes Ceran-Kochfeld im Gras. „Am Wochenende war ich beim Hundeplatz in Schwetzingen unterwegs und habe dort mehrere Säcke Müll eingesammelt“, erzählt die 74-Jährige. Viele Menschen würden sie komisch anschauen und manchmal bekäme sie auch einen blöden Kommentar zu hören, wenn sie in ihrer Freizeit Müll und Altglas aufhebt. Aber das bringt die engagierte Frau nicht davon ab, sich für die Sauberkeit der Gemeinde und der Nachbarstadt einzusetzen. Ein „Danke“, ja das habe sie schon mal zu hören bekommen, aber helfen wolle ihr am Ende dann doch niemand.

Kartons voller Babykleidung

Kartons voller Babykleidung habe sie einmal gefunden. „Die habe ich dann gewaschen und gespendet – die Kleidungsstücke waren noch wunderbar in Ordnung und teilweise sehr schick“, sagt sie. Die Wegwerfgesellschaft, in der die Menschen heute Leben, findet sie furchtbar. Deshalb hat sie auch schon weggeworfene Kinderwagen oder Buggys mitgenommen, geputzt und repariert, um sie dann zu spenden. Wieder bückt Brunhilde Koch sich – diesmal, um eine leere Sektflasche aufzuheben, in der noch ein letzter Rest Alkohol ist. Sie kippt den Inhalt aus. „Manchmal werfen die Menschen sogar Pfandflaschen weg“, sagt sie. Das könne sie nicht verstehen.

„Ich will nur Abfall vermeiden“, meint die 74-Jährige. Sie habe zwei Hunde und sei deshalb ohnehin jeden Tag draußen. Wenn sie dann unterwegs Müll sehe, sammele sie diesen einfach ein. Schlimm sei es früher in der Nähe des Sportgeschäfts Decathlon in der Grenzhöferstraße gewesen: Die Lastwagenfahrer hätten hier immer ihre Fahrzeuge abgestellt, Pause gemacht und anschließend ihren Müll hinterlassen. Dieses Problem sei zum Glück mittlerweile nach langer Diskussion um die Zuständigkeit behoben worden: Lastwagen dürfen hier nicht mehr parken und damit bleibe auch der Unrat größtenteils weg.

An einer Kreuzung hält Brunhilde Koch ein letztes Mal, um eine Toastbrot-Verpackung aufzuheben. Sie schüttelt den Kopf: Nur wenige Meter entfernt steht ein Mülleimer. Daneben befindet sich ein Altkleidercontainer, um den herum noch mehr Abfall verstreut liegt – Plastiksäcke, Kartons und sogar ein umgekippter Buggy. Aber Koch kann den Müll nicht mehr mitnehmen, ihr Fahrradkorb ist längst voll.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.09.2020