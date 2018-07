Anzeige

Plankstadt.Der Sommer steht vor der Tür, die Planungen für den Urlaub laufen bei einigen sicherlich auf Hochtouren. Für den perfekten Urlaub darf die passende Lektüre am Strand oder auf der Veranda nicht fehlen, findet die Gemeindebücherei. Daher präsentiert Viola Roolf-Taag vom Buchladen in Neckargemünd am Donnerstag, 12. Juni, um 20 Uhr Bücher für den Liegestuhl und stellt ihre ganz persönlichen Lesetipps vor.

Die Buchhändlerin hat dabei aber nicht nur Neuerscheinungen im Gepäck. Bewusst hat sie ihren Blick auch auf Taschenbücher gerichtet, die auch bequem ins Handgepäck hineinpassen und die leicht und beschwingt zu lesen sind, verspricht der Veranstalter. In jedem Falle Spaß sollen sie machen, die Bücher, und Freude am Lesen in der lauen Sommernacht.

Inspirieren lassen

In gemütlicher Atmosphäre in den Räumen der Bücherei wird Viola Roolf-Taag Leseanregungen und Proben aus Romanen und Krimis geben, die für Frauen und Männer gleichermaßen von Interesse sein dürften. Bei einem Glas Prosecco oder Aperol können sich die Gäste von den Lesetipps inspirieren lassen.