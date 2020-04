Bücherei bleibt weiterhin zu

Plankstadt.Die bisher geschlossenen Geschäfte des Einzelhandels in der Gemeinde können alle wieder öffnen, da keines über 800 Quadratmeter groß ist. Seit Montagmorgen hat die Ortspolizeibehörde die Einhaltung der Hygienebestimmungen vor Ort in allen geöffneten Geschäften geprüft. Die nun in Kraft tretenden erweiterten Hygienebestimmungen sind auch von den bereits geöffneten Geschäften einzuhalten, informiert die Gemeinde auf ihrer Homepage.

Bürgermeister Nils Drescher appelliert dringend, dass alle Bürger in Plankstadt nur noch mit Mund-Nase-Bedeckungen die Geschäfte betreten. Im Notfall kann auch ein Halstuch über Nase und Mund gezogen werden. Sollten in Plankstadt entsprechende Mund-Nase-Bedeckungen beim Einkaufen oder ähnlichen Situationen nicht getragen werden, wird die Ortspolizeibehörde umgehend eine verpflichtende Anordnung prüfen. Die Bücherei bleibt noch bis zum 4. Mai geschlossen, um die erforderlichen Hygienemaßnahmen analog der Hygienebestimmungen für die Geschäfte umzusetzen. zg

