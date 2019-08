Bücherei macht eine Woche Ferien

Plankstadt.Bücherfreunde aufgepasst! Am Freitag, 30. August, bietet sich die letzte Chance, Restbestände aus dem Bücherflohmarkt umsonst mitzunehmen. Denn von Samstag, 31. August, bis Sonntag, 8. September, macht auch die Gemeindebücherei Ferien. Am Dienstag, 10. September, sind die Mitarbeiter dann wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für die Nutzer da.

Noch bis Samstag, 28. September, läuft übrigens die Aktion „Heiß auf Lesen“ für Erwachsene. Eigens dafür hat das Büchereiteam eine Sammlung an neuen und lesenswerten Schmökern zusammengestellt. Mutige können sich gar auf ein „Blind Date“ mit einem Buch einlassen: Es ist in Papier eingeschlagen, so dass man den Titel nicht lesen kann. Auf einem Vordruck vermerkt man, wie einem das Buch gefallen hat. Bei der Finissage am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr werden die Bücher mitsamt den Beurteilungen – selbstverständlich anonym – präsentiert. grö

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.08.2019