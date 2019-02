Bühne frei für mutige Nachwuchsartisten

Plankstadt/Schwetzingen.Vorhang auf und Bühne frei: „Wakife“, das große Sommerferienprogramm, kommt nach Plankstadt. Der Verein zur Förderung für Kinder- und Jugendarbeit in Schwetzingen als Träger von „Wakife“ wird zusammen mit dem Team von Projekte-Jan und den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen ein spektakuläres Programm entstehen lassen.

Auf vielfachen Wunsch der bisherigen Teilnehmer haben die Verantwortlichen einen neuen Workshop aufgenommen: Kulissenbau und Einführung in die Ton- und Licht-Technik. „Damit ist unser Programm in diesem Jahr noch näher an den Wünschen der Kinder und Jugendlichen, für die wir diese Ferienspiele organisieren“, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Florian Hascher, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Kinder und Jugendarbeit betont: „Wir haben die Rückmeldungen und Wünsche der Teilnehmer zusammengefasst und uns entschlossen, einen neuen Workshop anzubieten, der in dieser Art und Weise einzigartig in Deutschland ist. 2019 bieten wir außerdem zum ersten Mal drei Wochen Ferienprogramm im Raum Schwetzingen an. Damit das auch für alle spannend bleibt, werden die Teilnehmer und Zuschauer in diesem Jahr in allen drei Wochen eine völlig andere Show erleben.“

Das „Wakife“-Sommerferienprogramm verschreibt sich der künstlerischen und pädagogischen Komponente. „Jedes Kind hat unterschiedliche Talente und Stärken, jedes Kind ist individuell. Wir begegnen den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe und stärken dadurch ihre Talente“, so Monika Maier-Kuhn. Workshops in den Bereichen Theater, Tanz, Musik und Artistik dienen einerseits der Bewegungsförderung, „andererseits ist es uns wichtig, dass Kinder soziale Kompetenzen in der Gruppe erwerben“ erklärt Anna Mildenberger.

Start ist im August

Die Workshops starten in Schwetzingen am Montag, 19. August. Sieben Tage lang können Kinder aus Schwetzingen und dem Rhein-Neckar-Kreis teilnehmen. Am Sonntag, 25. August, findet die Abschlusspräsentation in der Turnhalle des Hebelgymnasiums statt. Die Workshops in Plankstadt starten am Dienstag, 27. August. Fünf Tage lang können Kinder und Jugendliche aus Plankstadt und dem Rhein-Neckar-Kreis teilnehmen. Am Samstag, 31. August, findet die Abschlusspräsentation in der Mehrzweckhalle statt.

Die erstmalig angebotene zweite Woche in Schwetzingen startet am Montag, 2. September. Fünf Tage lang können Kinder und Jugendliche aus Plankstadt und dem Rhein-Neckar-Kreis teilnehmen. Am Freitag, 6. September, findet die Abschlusspräsentation in der Turnhalle des Hebelgymnasiums statt.

Die Öffentlichkeit ist eingeladen, den Kindern und Jugendlichen bei der Präsentation ihrer Arbeit den wichtigen Applaus zu spenden. „Auch wenn Sie kein Kind angemeldet haben oder zur Familie gehören, laden wir Sie herzlich ein, einen atemberaubenden, actionreichen und spannenden Nachmittag zu erleben“, so die Organisatoren.

Die Gemeinden Schwetzingen, Ketsch, Brühl, Plankstadt und Oftersheim unterstützen „Wakife“ mit einem Zuschuss. Auch die Stadtwerke Schwetzingen und EnBW sind erneut als Unterstützer und Mäzene dabei, ebenso die Sparkasse Heidelberg. „Ohne finanzielle Unterstützung kann man so ein Projekt nicht stemmen“ so Monika Maier-Kuhn, die das beliebte Programm von Anfang an tatkräftig unterstützt und organisiert. Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien nehmen kostenfrei teil. Kinder aus dem Arche-Noah-Kindergarten in Schwetzingen können an allen drei Wochen kostenfrei teilnehmen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.02.2019