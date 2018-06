„Bürger bringen eine Wahnsinnsmenge“

Anzeige

PLANKSTADT.Beim ersten Kruuschd- und Krempelmarkt im Gemeindezentrum gibt es Kurioses, Nützliches, was zum Hinschauen, Anziehen und Benutzen. Wer am heutigen Freitag ab 18 Uhr zum Einkaufen kommt, der unterstützt die Notgemeinschaft des Ortes.

Wir waren am Dienstag beim Abgabetag und haben echte „Schätzchen“ entdeckt und erfahren, warum die Leute ihre Sachen hergeben. Christina Wrhel schüttelt gerade eine Bluse aus, die ist schwarz und hat ein überwiegend rotes Fantasiemuster: „Die hatte ich mal gerne an, jetzt hängt sie schon lange im Schrank.“ Wrhel hat auch einige kleine und größere Blumenvasen dabei. „Die sind von Oma, haben immer in der Vitrine gestanden oder auf dem Tisch mit Blumen drin“, ein Exemplar aus weißem Porzellan ist mit dem Heidelberger Schloss als Malerei verziert: „Die sieht man nicht mehr oft“, meint Wrhel. Kleinere Väschen aus Kristallglas wandern zudem aus ihrer Tasche auf den Verkaufstisch: „Ich komme aus der Gegend zwischen Dresden und Leipzig und weiß, dass die echt alt sind.“

Aus der Abteilung „Kurioses“ sticht ein Hotelanhänger hervor, in leuchtendem Gelb, darauf steht vorn „Hotel Mama“, hinten die unmissverständliche Bitte aufzuräumen, weil das Wlan nicht mehr durchkommt. Was die Geberin dieses netten Exponats äußert? Nun ja, wenig begeistert hat sie den Anhänger als ehemaliges Geschenk an ihre Kinder im „Kruuschd“ daheim gefunden.