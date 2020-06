Bunte Nahrung für die Insekten

Plankstadt.Was für eine Farbenpracht! Das dürften die meisten Spaziergänger oder Besucher des Interimsrathauses denken, wenn sie an der Blühwiese vorbeigehen. Feuerroter Klatschmohn ist dort ebenso zu finden wie weitere große und kleine Blüten in Blau, Pink und Weiß – einfach schön anzuschauen.

Aber nicht nur das. Denn die Wiese hatte die Gemeindeverwaltung beim Einzug in das Containergebäude am Festplatz angelegt, um den Insekten etwas Gutes zu tun. Bei der Anlage des Außengeländes wurde Wert darauf gelegt, regionale Kräuter und Blumen anzusiedeln und den Tieren so Nahrung zu bieten.

„Ein Spezialhandel für Sämereien hat eine Mischung auf unsere klimatischen Bedingungen vor Ort abgestimmt zusammengestellt“, berichtet Bernhard Müller, der Umweltbeauftragte der Gemeinde, dass das gesamte Jahr über nun eine wechselnde Blütenpracht zu erwarten ist – so finden die Insekten immer wieder einen Anflugspunkt für die Nahrungssuche.

Freilich kann man auch selbst zu Hause eine Wiese für Insekten anlegen. Diese Arten können dazu genutzt werden: Kornblume, Ringelblume, Bärlauch, Gänseblümchen, Veilchen, Hornklee, Bibernellrose, Nachtkerze, Salbei, Mädesüß oder Gundermann. grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.06.2020