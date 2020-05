Bunte Wimpelgirlande grüßt die Kinder

Plankstadt.Oben am Eingang der evangelischen Kindertagesstätte hängt die bunte Wimpelkette und grüßt fröhlich die Jungen und Mädchen, die momentan nicht in die Kindertagesstätte gehen können. Zart wiegen sich die Fähnchen im Wind hin und her, auf drei gelben Schildern steht die Botschaft „Wir freuen uns, euch bald alle wieder zu sehen“.

Es war Leiterin Gisela Schultze, die die Idee hatte, eine Wimpelgirlande zu basteln, auf denen die Namen der Kindergartenkinder stehen, und Kindergärtnerin Marianne Vogelhuber, die den Gruß am Eingang letztlich gebastelt hat. „Es ist uns wichtig, den Kontakt mit den Jungen und Mädchen auch dann zu halten, wenn wir uns nicht regelmäßig sehen können“, erklärt Schultze im Gespräch mit unserer Zeitung. „Deshalb schreiben wir den Eltern auch täglich eine E-Mail, um sie und die Kleinen zu informieren“, fügt sie hinzu.

Große Freude

Als die Wimpelgirlande fertig und mit der Hilfe des Hausmeisters aufgehängt war, haben die Eltern auch direkt auf diesem Weg davon erfahren. Wenig später seien dann die ersten zur evangelischen Kindertagesstätte gekommen, um sich die Girlande draußen anzuschauen. Groß war die Freude, als der Nachwuchs seinen Namen auf einem der Fähnchen entdeckte. „Wenn wir die Kita wieder öffnen können, bekommt jedes Kind den Wimpel mit seinem Namen als Erinnerung in sein Portfolio“, meint die Leiterin. Bis dahin können die Wimpel aber noch bestaunt werden. caz/Bild: Schultze

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.05.2020