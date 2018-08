„Caller“ gibt den Takt vor

Plankstadt.Endlich Squaredance tanzen lernen: An drei Montagen, nämlich am 10., 17. und 24. September, veranstaltet der Squaredance-Club „Spargel Spinners“ Schnupperabende für Anfänger, um in Gemeinschaft mit anderen die amerikanische Tanzform des Squaredance zu erlernen.

Jeden Montag können Interessierte von 19.30 bis 21.30 Uhr mit anderen Squaredance erlernen. Die Figuren gibt dabei der sogenannte „Caller“ innerhalb eines Songs an, die die acht Tänzer dann umsetzen. Dadurch können die Konzentration gefördert sowie die Reaktionsfähigkeit gesteigert werden und neue Freundschaften entstehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Verantwortlichen garantieren, Spaß und Freude und nach der „Heißzeit“ einen aktiven Herbst- und Winter.

Geeignet sind die Schnupperstunden für Jedermann und -frau und dabei auch für alle Altersgruppen ab zwölf Jahren. Sie finden im Gemeindezentrum statt, Eingang durch die Tiefgarage. Auskünfte erteilt Bernd Hannawald, Telefon 0621/47 96 32, oder unter www.spargelspinners.de. zg

