Christbäume werden abgeholt

Plankstadt.Die CDU holt am morgigen Samstag ab 9 Uhr die abgeschmückten und sichtbar bereitgestellten Christbäume gegen eine Spende ab. Die Verantwortlichen bitten darum, die Spenden nicht an den Bäumen zu befestigen, sondern persönlich dem Sammelteam zu übergeben. Die Spenden kommen den Kindern und Jugendlichen Plankstadts zugute. Interessierte ehrenamtliche Helfer ab 14 Jahren können sich bei Andreas Wolf, Telefon 06202/2 38 85 oder 0172/7 42 24 74, oder Stephan Braun, per E-Mail an braun-stephan@online.de, anmelden. Alle Helfer treffen sich um 8.30 Uhr zum Frühstück und zur Teameinteilung auf dem Spanferkelhof Helmling im Jungholz. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.01.2019