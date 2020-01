Christbaumaktion bringt 4500 Euro

Plankstadt.Die Christbaumaktion der CDU feierte ihr „goldenes Jubiläum“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vorsitzende Jutta Schuster freute sich über die Bereitschaft von insgesamt 80 Helfern, so viele wie noch nie zuvor, sich an diesem Tag in den Dienst der guten Sache zu stellen. Nach einer kurzen Einweisung in die verschiedenen Aufgaben als Kassierer, Lader, Träger, Fahrer oder Glockenträger ging es für die Teams auf Traktoranhängern in die Wohngebiete. Nach vier Stunden anstrengender Arbeit kehrten alle auf dem Helmlinghof ein und durften sich über ein Mittagsbuffet freuen.

Insgesamt wurden für den guten Zweck mehr als 4500 Euro gesammelt. Das gespendete Geld wird schnellstmöglich an die verschiedenen örtlichen Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit weitergegeben. Die Organisatoren der Aktion, Andreas Wolf und Stephan Braun, haben wieder ganze Arbeit geleistet. Dank geht auch an die Vertreter der Kindergärten, der Awo-Wohngruppe aus der Wilhelmstraße und dem Verein Postillion sowie dem Juz, die zum wiederholten Mal dabei waren, so die Mitteilung. zg

