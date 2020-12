„Christkindl-Brote“ in Plankstadt genießen

Plankstadt.Ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und die Chance auf Bildung: Obwohl die Menschen in Deutschland gerade durch eine Krise gehen und viele Menschen von Kurzarbeit und Sorgen um ihren Arbeitsplatz betroffen sind, geht es ihnen im Vergleich zu vielen anderen Menschen in ärmeren Ländern gut. Gerade in der Weihnachtszeit ist die Gelegenheit, auch einmal an die Menschen zu denken, denen es schlechter geht – das tut auch die evangelische Kirchengemeinde.

„Wenn unsere Kinder und Jugendlichen morgens aufstehen, gehen sie zur Schule. Fast jedes zehnte Kind auf der Welt dagegen geht morgens nicht lernen, sondern arbeiten. Trotz aller Sorgen, die wir vermutlich gerade wegen der Pandemie haben, möchte ich dazu aufrufen, die Menschen auf der Welt nicht zu vergessen, denen es weitaus schlechter geht, als uns“, ruft Pfarrerin Christiane Banse auf. Für diese Menschen sammelt die evangelische Kirchengemeinde im Advent und an Weihnachten für die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“. Dafür hat sich die Kirchengemeinde zusammen mit den „Plänkschter“ Bäckereien Gehrig, Leisinger und Kias für dieses Jahr eine besondere Spendenaktion überlegt, um „Brot für die Welt“ zu unterstützen: Die Filialen der Bäckereien Kias und Leisinger verkaufen von Montag, 14., bis Donnerstag, 24. Dezember, besondere „Christkindl-Brote“. Die Hälfte des Kaufpreises wird an die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ gespendet.

In der Bäckerei Gehrig wird eine Spendendose stehen, in der für dieselbe Aktion gespendet werden kann. Die Bäckerei Leisinger schenkt der Kirchengemeinde zudem für den dritten Advent frisch gebackene Brote, die nach dem Sonntagsgottesdienst in der Kirche am 13. Dezember gegen eine Spende von 5 Euro ausgegeben werden.

Liebevoll geschmückt

„Ich freue mich sehr, dass die Bäckereien diese Aktion unterstützen! Und ich bin gespannt, wie die Brote schmecken werden“, macht Pfarrerin Christiane Banse Neugier auf die Brote. Ein erster Blick auf die Backwerke zeigt, dass sie liebevoll geschmückt sind: Engel aus Mehl zieren den Laib und passen damit hervorragend in die Weihnachtszeit. In der Bäckerei Kias soll ein Kreuz die Brote dekorieren.

Die Brotverkaufaktion wurde in den vergangenen Jahren normalerweise von den Konfirmanden am ersten Advent durchgeführt. Doch die Corona-Pandemie ließ das in diesem Jahr in gewohnter Form nicht zu. So musste die evangelische Kirchengemeinde aktiv werden und hofft auf einen Erfolg der Aktion.

In ihrer 62. Spendenaktion unterstützt die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ Kinder, Jugendliche und Familien, sodass Kinderarbeit nicht mehr nötig ist und ein Schulbesuch möglich wird. Denn wo der Zugang zu Bildung wegbricht, ist die Zukunft von Kindern gefährdet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Brot für die Welt ist ein Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen und Freikirchen in Deutschland für die weltweite Entwicklungszusammenarbeit. Das Werk leistet Hilfe zur Selbsthilfe für die Arbeit von kirchlichen und nicht-kirchlichen Partnerorganisationen. Die Kirchengemeinde freut sich über jede Spende.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020