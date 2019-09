Clownin „Frau Rund“ gratuliert

Plankstadt.Die Sommerferien sind zu Ende und auch die Aktion „Heiß auf lesen“ in der Bücherei begibt sich auf den Endspurt. Eine Menge Kinder haben in den Sommerferien mit Begeisterung Bücher gelesen und den Büchereimitarbeiterinnen über das Gelesene berichtet. Es wurde aber nicht nur gelesen, sondern auch fleißig für „Heiß auf lesen“ gebastelt und Schuhkarton-Szenen zum Thema Dschungel kreiert. Die Werke sind im Obergeschoss der Bücherei ausgestellt.

Bis zum vergangenen Samstag durften Bücher abgegeben, der Inhalt erzählt und gebastelte Schuhkartonszenen in der Bücherei abgegeben werden. Am Sonntag, 22. September, um 14 Uhr findet auf der Bühne des Straßenfestes die Preisverleihung statt.

Mit Glück eine SWR-Führung

Als Hauptpreise gibt es in diesem Jahr eine SWR-Führung für vier Personen zu gewinnen, außerdem einen Tag bei der Feuerwehr in Mannheim oder Heidelberg, eine Eintrittskarte in den Kletterwald Bretten und eine Familienkarte für das Technoseum in Mannheim. Darüber hinaus können die Teilnehmer noch viele weitere Preise ergattern.

Freuen dürfen sich die Kinder nicht nur auf Urkunden und Preise, sondern auch auf Clownin „Frau Rund“ mit dem Theaterstück „Ein Buch – ein Wurm – ein Bücherwurm?“: Es handelt sich dabei um ein Theaterstück voller Zauber, Magie und Fantasie. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.09.2019