Containeranlage auf der Tagesordnung

Plankstadt.Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Montag, 20. Mai, um 18.30 Uhr, im Sitzungssaal des Gemeindezentrums, Schwetzinger Straße 31, statt. Auf der Tagesordnung stehen die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, das städtebauliche Gemeindeentwicklungskonzept Plankstadt 2040, ein Grundstückstausch mit der evangelischen Kirche sowie weitere Vergaben für Arbeiten am Neubau des Dienstleistungszentrums auf dem Adlerareal.

Es wird außerdem darüber beraten, ob die Containeranlage, in der die Verwaltung während des Rathausumbaus untergebracht werden soll, am Festplatz aufgebaut wird. Ein Exemplar der Tagesordnung mit Erläuterung der zu behandelnden Punkte liegt ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindezentrums zur Einsichtnahme auf. Ein nichtöffentlicher Sitzungsteil schließt sich an. zg

