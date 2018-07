Craft-Beer und Eis – hier lässt es sich testen

Anzeige

Plankstadt.Besser können die Sommerferien kaum starten: Am Wochenende steigt das dreitägige Weldefest im Biergarten an der Brauerei. Es fängt am Freitag, 27. Juli, um 18 Uhr an und präsentiert die fünften „Craft Beer Tapdays Rhein-Neckar“. Zum Craft-Beer-Eldorado erwartet die Braumanufaktur Welde befreundete Brauereien mit ihren Bierspezialitäten aus der Region und ganz Deutschland.

Für kulinarische Grundlagen sorgen mehrere Foodtrucks und die Biergartenküche. Auf der Bühne stehen Live-Bands. Am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juli, bietet die Welde-Bierwelt Verkostungen und Brauereiführungen an. Die kleinen Besucher sind eingeladen als Fassbrause-Forscher, beim Mitmachzirkus Paletti und zum Toben auf Hüpfburgen. Der Eintritt zum Fest ist frei.

Umfangreiche Speisekarte

Welde-Chef Hans Spielmann eröffnet das Fest gemeinsam mit Sohn Max am Freitagabend um 18 Uhr mit den fünften „Craft Beer Tapdays“. Die Plankstadter Braumanufaktur hat neben der Badisch Gose auch ihre drei neuen Craft Biere „Citra Helles“, „India Pale Ale IPA“ und „Pale Ale“ am Hahn. Passend dazu haben die Foodtrucker eine feine Auswahl an Gerichten mit und ohne Fleisch dabei. Von verschiedenen Burgervariationen über ungarische Langos und Pulled Pork oder Beef bis hin zu Currys aus Sri Lanka reicht die Speisekarte.