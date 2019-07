Craft Beer und viel Musik im Mittelpunkt

Plankstadt.Genuss für Kehle, Gaumen und Ohren, das ist seit jeher das Motto beim Welde-Fest. Auch diesmal soll das das Rezept für gute Stimmung sein, wenn der WeldeLustgarten direkt neben der Brauerei wieder zahlreiche Besucher anlocken will. Von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juli, steigt das Spektakel.

Besonderes Schmankerl: Die sechsten „Craft Beer Tap Days Rhein-Neckar“, die am Freitag und Samstag Plankstadt in ein Craft-Beer-Dorado verwandeln sollen, heißt es in einer Pressemitteilung. Brauereien vom Allgäu bis zur Waterkant sind zu Gast. Eröffnet wird das Fest damit am Freitagabend um 18 Uhr gemeinsam mit dem neuen Welde-Lustgarten-Wirt.

Wie jedes Jahr stehen die Brauer selbst hinter der Theke, schenken ihre Biere aus und sind gespannt auf die Gespräche mit interessierten Bierfans. Welde freut sich auf die Kollegen von Störtebeker (Stralsund), Zötler (Rettenberg/Allgäu), Steamworks (Vancouver), BrauArt Sausenheim (Grünstadt), Glaabsbräu (Seligenstadt), Munich Brew Mafia (klar, München), Brewers Tribute (Berlin) und auf die Brauerei Riegele (Augsburg). Auch am Sonntag ist der Craft-Beer-Stand geöffnet und bietet die Welde-Brauspezialitäten vom Fass an. Für Craft-Beer-Enthusiasten und Bierinteressierte sei dies eine hervorragende Gelegenheit, unterschiedliche Bierstile von Welde und den anderen befreundeten Brauereien kennenzulernen, erklärt Welde-Braumeister Stephan Dück. Man könne beim Welde-Fest in entspannter Atmosphäre mit den Brauern sprechen und sie mit Fragen löchern, fügt Dück augenzwinkernd hinzu.

Video Lokales Plankstadt: The Night Live Band Plankstadt In Plankstadt wird das Weldfest gefeiert. Da gibt es viel Musik - unter anderem am Samstag, 27. Juli 2019, um 20.30 Uhr „The Night Live Band“. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Ensemble zeigt dieses Video. Plankstadt In Plankstadt wird das Weldfest gefeiert. Da gibt es viel Musik - unter anderem am Samstag, 27. Juli 2019, um 20.30 Uhr „The Night Live Band“. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Ensemble zeigt dieses Video.

Unbeschwerter Pop

Zur Eröffnung gibt es um 18 Uhr mit Livemusik von der Band „Used“ mit unbeschwertem puristischen Sixties-Sound und Britpop. Anschließend sorgen „Delta Rock“ ab 20.30 Uhr kraftvoll, authentisch und virtuos dafür, dass die Bühne bebt, verspricht die Brauerei in ihrer Pressemitteilung.

Am Samstag, 27. Juli, geht es dann um 15 Uhr weiter. Die Braumanufaktur Welde bietet ihre hauseigenen Brauspezialitäten und kleine Mengen exklusiver Festbiere an. Für kulinarische Grundlagen sorgen Foodtrucks und die Welde-Lustgarten-Küche. Am Samstag und Sonntag gibt’s in der Welde-Bierwelt Verkostungen und Brauereiführungen, die kleinen Besucher sind zu Fassbrause-Forscher-Touren und beim Mitmachzirkus Paletti eingeladen. Jonglieren, Seiltanz und mehr aus der Welt der Artisten selber ausprobieren – das geht unter fachkundiger Anleitung bei dem Zirkus aus Mannheim. Wer sich zwischendurch richtig doll auspowern möchte, kann nach Herzenslust in einer der beiden Hüpfburgen toben.

Ein besonderes Highlight werden die Bierverkostungen am Samstag und Sonntag sein. Biersommelier Malte Brusermann verbindet Brauspezialitäten mit dem handgemachten Käse von der Käsemanufaktur Müller. Der „Bierpadre“ wird von der „Wunderwaffe Hopfen“ berichten und am Sonntagnachmittag stellt Braumeister Stephan Dück die prämierten Gewinnerbiere des diesjährigen Internationalen Craft Beer Awards vor. Die Verkostungen finden im Zwickelkeller der Braumanufaktur statt, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Neben Leckereien von Bratwurst bis Knödel aus der Lustgarten-Küche beziehen an allen drei Festtagen verschiedene Foodtrucks in der Sudhausstraße Stellung und bieten ihre Snacks an. Passend zu den unterschiedlichen Bieren haben die Foodtrucker eine kleine, aber feine Auswahl an Gerichten mit und ohne Fleisch dabei. Zubereitet wird alles direkt vor den Augen der Genießer. Von verschiedenen Burgervariationen und Burritos über ungarische Langos und Pulled Beef bis hin zu Currys aus Sri Lanka und Maultaschen reicht die Speisekarte.

Jamaika zu Besuch

Die Regler am Mischpult werden für die Musiker auf der Bühne am Samstag um 18 Uhr hochgefahren. Mit der „Special Request Band“ kommt Jamaika zu Besuch nach Plankstadt: Die Heidelberger Band liefert mit Reggae & Roots ebenso wie mit Ska und Rub-A-Dub den perfekten Start in eine heiße Sommernacht. Wenn um 20.30 Uhr die „Nightlive Band“ die Bühne betritt, ist mitreißende und fulminante Party angesagt. Die grandiosen, international erfahrenen Musiker sorgen mit aktuellen Hits und dem Besten aus Funk und Soul garantiert für fantastische Stimmung.

Am Sonntagmorgen ab 11 Uhr spielt, passend zum entspannten Frühschoppen, „Brass2Go“ auf: Das sind sieben Studenten und Absolventen der Musikhochschule Mannheim, die eine Brass-Band im Stil der New-Orleans-Brass-Band-Tradition auf die Beine gestellt haben. Gekleidet in knallrote Anzüge spazieren sie mit Susaphon, Trompeten, Posaunen und Schlagzeug über das Festgelände und verbreiten mit viel Spaß gute Laune zum Mitsingen.

Den Nachmittag läuten „Die Dicken Fische“ mit ansteckender Leichtigkeit ein. Dazu brauchen die drei Musiker lediglich ihre Stimmen, zwei Gitarren und ein Cajon. Den Abschluss übernehmen Lokalmatadore: „Who2ladies“ werden das Fest schließen gemäß ihrem Motto: gute Musik, super Stimmung, Party und Ekstase. Danach klingt der Sonntagabend ganz entspannt bei bestem Bier von hier und Snacks aus der Biergartenküche aus. Und dann heißt es warten – aufs Welde-Fest 2020. Der Eintritt zum Fest ist wie immer frei. zg

Info: Einen Vorgeschmack auf die „Night Live Band“ gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.07.2019