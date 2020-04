Da kribbelt’s überall

Die Kontaktbeschränkungen wegen Corona bedeuten für viele Menschen, dass sie kaum noch körperliche Nähe bekommen. Wem das zu schaffen macht, für den haben die Isländer einen Tipp parat: Einfach mal einen Baum umarmen. Ich probiere es einfach mal aus mit der alten Eiche vor der evangelischen Kirche. Meine Arme schlinge ich um den Stamm. Er ist angenehm warm, die Rinde rau. Plötzlich habe ich das Gefühl, der Baum umarmt mich zurück, es kribbelt auf der Haut – aber halt! Das sind doch nur die Ameisen, die auf der Rinde hoch und runter krabbeln und nach einer Weile auch auf mir. Ein bisschen komisch komme ich mir zwar schon vor, einige Passanten schauen etwas skeptisch, aber ich muss sagen: So schlecht ist es gar nicht. Denn was man vielleicht manchmal vergisst: Bäume sind auch Lebewesen. Und nur weil sie nicht antworten können, wenn wir mit ihnen sprechen und sie keine Arme haben, um mich auch mal in den Arm zu nehmen, merkt man, dass Leben durch sie fließt. Und das tut gut. Aber aufpassen, bitte warten Sie noch ein wenig, bis Sie die Eiche auch umarmen, damit sich eventuelle Viren von mir verflüchtigen können. Und noch ein Tipp von mir: Ziehen Sie Kleidung an, die fleckig werden darf. Und dann ran an die Rinde!

