Dachsanierung wird günstiger als geplant

Plankstadt.An den beiden Grundschulen in der Gemeinde herrscht Sanierungsbedarf. Das hat der Gemeinderat bereits im September festgestellt und in seiner damaligen Sitzung die Sanierungsarbeiten an der Friedrichschule beschlossen. Nun stand der Punkt noch einmal auf der Tagesordnung, da es um die Auftragsvergabe ging.

An der Friedrichschule, einem denkmalgeschützten Gebäude – muss das Dach neu

...