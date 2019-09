Dämmung für die eine Schule – Schallschutz für die andere

Plankstadt.An den beiden Schulen in der Gemeinde müssen Sanierungen gemacht werden. An der Friedrichschule muss das Dach komplett neu eingedeckt werden. Dazu kommt eine bessere Dämmung zum Wärmeschutz. Nach den Abbrucharbeiten sind Reparaturen am Dachtragwerk durchzuführen, außerdem muss der Blitzschutz erneuert werden.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen rund 620 000 Euro, wobei das Land diese mit 177 000 Euro fördert. Die Arbeiten sollen bei laufendem Schulbetrieb von April bis September des kommenden Jahres ausgeführt werden.

Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung die Dachdecker-, Zimmerer und Gerüstarbeiten. Für den Blitzschutz wird ein externes Fachplanungsbüro mit eingebunden.

Reduzierung der Nachhallzeit

An der Humboldtschule sollen Klassenräume saniert werden. Dabei geht es vor allem um die Reduzierung der Nachhallzeit. Dafür sollen schallschluckende Platten im Deckenbereich und an Teilen der Wände montiert werden. Ferner sollen die Fronten der Einbauschränke und in einigen Räumen auch die Beleuchtung erneuert werden.

Außerdem sind in der Humboldtschule ein Heizkessel, Komponenten der Verteilung sowie die Regelung kaputt. Die Gemeinde sieht die beste Lösung in einem Kessel mit Pelletbefeuerung. Für beide Maßnahmen sind 650 000 Euro veranschlagt, die Förderung durch das Land beträgt 182 000 Euro. Auch diese Arbeiten sollen von April bis September 2020 abgewickelt werden. Die Gemeinderäte waren sich unsicher, ob Holzpellets das beste Mittel seien, stimmten den Maßnahmen jedoch zu.

Felix Geisler (CDU) meinte, Holzpellets seien das Mittel der Wahl bei Nachrüstungen, weil die Eingriffe in das Gebäude gering seien. Knut Doll (Grüne Liste) meinte, die Maßnahme zeige, wie man es mit Investitionen langfristig schaffen kann, die Kosten zu senken.

Der Gemeinderat beschloss außerdem, die Planungsleistungen für den Kreisverkehr am Ortseingang beim Caritas-Seniorenzentrum zu vergeben. Weil die Arbeiten beim Kurpfalzpark abgeschlossen seien, könne dieses Projekt nun in Angriff genommen werden.

Schadstoffe im Bodenaushub

Bei den Bauarbeiten für das Dienstleistungsgebäude auf dem Adler-Areal ist Bodenaushub entstanden, der nun abtransportiert werden muss. Weil er mit Schadstoffen belastet ist, wird diese Maßnahme teurer. Sie wurde nun vom Gemeinderat für rund 38 000 Euro vergeben. Die Kosten für das Gesamtprojekt in Höhe von 4,5 Millionen Euro sind weiter eingehalten, wobei keine Sicherheitsreserven mehr vorhanden sind, heißt es in der Sitzungsvorlage.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019