Plankstadt.Die Grüne Liste Plankstadt (GLP) lädt zu einem Informationsabend mit Umweltstaatssekretär Dr. Andre Baumann am Freitag, 9. März, 20 Uhr, ein. Er findet im Nebenzimmer des Mehrzweckhallen-Restaurants „Kleiner Plänkschter“ statt. Das Thema heißt „Was tut das Land für Biodiversität und gegen Artensterben? Damit es weiter summt und brummt“.

Seit einigen Jahren sei ein massiver Rückgang der Insekten zu beobachten. Betroffen seien die unterschiedlichsten Gruppen, darunter Bienen und Schmetterlinge. Da sich viele Vogelarten von Insekten ernähren, seien als Folge auch die heimischen Vögel betroffen, heißt es in einer Mitteilung der GLP. Als Hauptursache werde der Einsatz von Insektiziden vermutet. Als weitere Gründe würden die Intensivierung von Landwirtschaft und der Landschaftsverbrauch gelten.

Mit dem „Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt“ will die grün geführte Landesregierung die biologische Vielfalt der baden-württembergischen Kultur- und Naturlandschaft stärken und dabei auch die Landnutzer in ihren Anstrengungen zugunsten der Biodiversität unterstützen, heißt es weiter. Umweltstaatssekretär Dr. Andre Baumann wird an diesem Abend auf die Gründe und Auswirkungen des Insektensterbens eingehen und die Maßnahmen des Sonderprogramms mit einem Finanzvolumen von 30 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren vorstellen. Im Anschluss an seinen Vortrag wird noch Zeit zur Diskussion sein. zg