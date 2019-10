Dank für die Putzfeen in der Kirche

Plankstadt.Am Erntedanksonntag nutzte die katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus die Gelegenheit, um „Danke“ zu sagen, Danke für den ehrenamtlichen Einsatz in der Pfarrkirche. Die Kirchengemeinde kann sich glücklich schätzen, dass jede Woche Frauen bereit sind, das Herzstück der Pfarrgemeinde, die St. Nikolauskirche, mit großer Sorgfalt zu pflegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Cordula Just (2. v. l.) und Theresia Kolb (3. v. l.) gehören schon seit 25 Jahren den „Putzfeen“ an, die sich jeden Donnerstagvormittag in der katholischen Kirche treffen. Für diesen jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz durften Pfarrer Reinholdt Lovasz und die Sprecherin des Gemeindeteams, Marion Kolb (l.), den beiden Kirchenputzfeen von Herzen Danke und „Vergelt’s Gott“ sagen, heißt es abschließend. / zg

