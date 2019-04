Dankbarkeit als Leitmotiv bei Feier der Jubelkonfirmanden

Plankstadt.Pfarrerin Christiane Banse begrüßte rund 40 Jubelkonfirmanden in der evangelischen Kirche. In ihrer Predigt erinnerte sie an Schwierigkeiten und Freuden auf dem Weg bis heute – von der beschwerlichen Nachkriegszeit über das Wirtschaftswunder bis ins Jetzt.

„Sie werden heute an viele Menschen, Orte, Erfahrungen denken, die Ihre Lebensjahrzehnte geprägt haben“, erklärte Banse, dass sie zur Jubelkonfirmation Dankbarkeit als Leitmotiv gewählt habe. Jeder könne „dankbar zurückblicken, weil Sie die Begleitung Gottes auf vielen Wegstrecken erfahren haben“. zg/cao

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.04.2019