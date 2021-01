Das Handwerk eines Schusters

Plankstadt.Das Heimatmuseum, das vom Heimat- und Kulturkreis betrieben wird, ist derzeit in der Winterpause. Doch die vergangene Saison war für die Einrichtung nicht einfach – es konnte nicht richtig geöffnet werden wegen der Pandemie. Daher werfen wir in einer losen Abfolge von Artikeln einen Blick in die Scheune, die eine Reise in die Vergangenheit ermöglicht. Wie es früher in einer Schule aussah,

...