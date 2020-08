Das Herz der Sonnengruppe

Plankstadt.Sie kann auf 27 Jahre als Erzieherin der Sonnengruppe im Kindergarten St. Martin in Plankstadt zurückschauen. Nun verabschiedeten die Kinder, Eltern, Mitarbeiter und Träger Jutta Müller in den Ruhestand. Viele ereignisreiche Jahre liegen hinter ihr und große Entwicklungen in der pädagogischen Arbeit, wie auch in der Einrichtung selbst, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie erlebte die Umwandlung von Gruppen und Betreuungsstrukturen, zuletzt die Erweiterung der Einrichtung auf sechs Gruppen und den Tagesbetrieb.

Die Kinder gestalteten eine „Sonnenpinnwand“, auf der sich alle in ihren Muttersprachen verabschiedeten. Jutta Müller bekam von jedem Kind eine Sonnenblume in die Hand. Der Elternbeirat der Gruppe überreichte ein Geschenk und bedankte sich für die liebevolle Betreuung und pädagogischen Arbeit.

Am späten Nachmittag trafen sich alle Mitarbeiter mit Pfarrer Uwe Lüttinger, Marion Kolb und Jutta Müller im Garten des Kindergartens, um sie offiziell in den Ruhestand zu verabschieden. Jutta Kolb gab einen Rückblick auf die Arbeitsjahre und hob nochmals hervor, dass ihr keine Veränderung zu viel war. Nach einem Imbiss hieß es in einem Lied: „Tschüss, bye, bye, auf Wiedersehen, die Kindergartenzeit ist nun vorbei.“ Dennoch darf Jutta Müller jederzeit vorbeikommen, so die Mitteilung abschließend. zg

