„Das ist mein erster Gewinn“

Plankstadt.„Dass ich mal gewinn, hätt ich nicht gedacht“, sagt Meinrad Kapp (82), als der Geschäftsführer der Schwetzinger Zeitung, Jürgen Gruler, bei ihm im Häuschen in Plankstadt auftaucht, um ihm zu gratulieren und ihm noch dazu einen Scheck in Höhe von 750 Euro zu überreichen. Das sei überhaupt sein allererster Erfolg bei einem Gewinnspiel.

Der gelernte Maler und langjährige Amtsbote der Gemeinde Plankstadt – „Ich hab’ drei Bürgermeister erlebt“, sagt er – macht immer wieder bei der Verlosung mit. Meistens kommt aber die Lösung von seiner Frau Anne, die die Zeitung morgens ausgiebig liest, die wichtigen Sachen ihrem Mann vorliest und dann, wenn er selbst den Blick ins Blatt wirft, das Lösungswort meistens schon parat hat: „Da kenn’ ich mich aus, auch wenn ich keinen Führerschein habe“, sagt sie. Und ihr Mann Meinrad bezeichnet sie liebvoll als sein bestes Navigationsgerät.

Glücklich über sechs Enkelkinder

Und was hat Meinrad Kapp mit dem Hauptgewinn vor? „Wir hatten grad eine Reparatur am Auto und in einem alten Haus muss auch immer was gemacht werden“, sagt er. Was übrig bleibt, kommt dann den insgesamt sechs Enkelkindern zugute, über die die Kapps sehr glücklich sind. jüg