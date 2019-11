Das Leben in allen Facetten

Mit seinen Liedern erzählt Christof Kluge Geschichten aus dem Leben. © kluge

Plankstadt.Ein musikalischer Nachmittag findet an diesem Samstag, 23. November, im Caritas Altenzentrum Sancta Maria statt. Der Liedermacher Christof Kluge möchte den Zuhörern mit feinen Gitarrenklängen und Geschichten über das Leben in all seinen Facetten erzählen.

Zu diesem musikalischen Nachmittag ist die Bevölkerung ab 15.30 Uhr in die Hauskapelle des Caritas Altenzentrum Sancta Maria eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird vom Veranstalter aber um eine Spende gebeten. zg

