„Das Miteinander besser pflegen“

Plankstadt/Oftersheim.Die beiden VdK-Ortsvereine Plankstadt und Oftersheim nahmen an der VdK-Veranstaltung in der Kulturhalle Feudenheim teil.

Kreisvorsitzender Helmut Gaa prangerte in seiner Begrüßungsrede das gleichgültige Nebeneinander im Beruf, der Familie oder im Verein an. Keiner höre mehr auf den anderen, die Meinung des anderen zähle nicht. Dabei sei das Miteinander in der heutigen, schnelllebigen Zeit wichtig, appellierte er für einen freundlicheren Umgang miteinander. Hauptrednerin Ulrike Mascher, die ehemalige VdK-Präsidentin, legte die Finger in die Wunden der Sozialpolitik. Die 80-Jährige zeigte Wege aus der Krise im sozialen Umgang mit den anvertrauten Menschen in Pflege und Versorgung auf.

Für Unterhaltung sorgten Liedermacherin Joana und den Damen der Gymnastik- und Akrobatik-Abteilung von Gym TA Session Altlußheim. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018