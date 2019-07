Plankstadt.Mit „Das Schönste der Schönen“ präsentieren die vier quirligen Ausnahmetalente „Die Schönen Mannheims“ ihre edelsten Tropfen und erlesensten Essenzen aus drei Erfolgsprogrammen am Donnerstag, 26. September, im Ratssaal des Gemeindezentrums. Und das heißt in diesem Fall: „Mit Hormonyoga ungebremst in die Entfaltung“. Die „Schönen Mannheims“, das sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back sowie die Operndiva Smaida Platais. Am Klavier sitzt die Meisterin der hochgezogenen Augenbraue, Stefanie Titus.

Mit der neuen Show „Das Schönste der Schönen“ erwartet das Publikum eine erfrischende Mischung aus exzellentem Gesang, temperamentvoller Bühnen-Show, bissiger Comedy, guter Musik und innovativen Ideen, bei der beide Geschlechter auf ihre Kosten kommen, heißt es in der Pressemitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.07.2019