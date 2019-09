Das Singen ist ihre große Leidenschaft

Plankstadt.Annerose Ochs hat kürzlich ihren 80. Geburtstag gefeiert. In früheren Zeiten selbst als Sängerin im Extrachor von Stadttheater Heidelberg und Nationaltheater Mannheim aktiv, sieht man Annerose Ochs heute mehr als aufmerksame Begleiterin ihres Ehemannes, des Allround-Musikers und Jazz-Pianisten Heinz Ochs.

Das schmälert jedoch keineswegs ihre Verdienste um die kulturelle Vielfalt ihrer Wahlheimat Plankstadt, denn seit ihrer Heirat mit Heinz Ochs im Jahr 1980 ist sie Plankstadterin, die sich in diesen fast 40 Jahren auch vielfach ins Gemeindeleben eingebracht hat.

Geboren wurde sie am 5. September 1939 in Heidelberg. Nach der Schulzeit begann sie eine kaufmännische Ausbildung bei Heidelberg Cement, wo sie bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben 1999 blieb. Früh wurden ihre Musikalität und ihre Stimme durch eine Gesangslehrerin entdeckt und ab 1953 war sie Mitglied im Extrachor des Heidelberger Stadttheaters. Dort lernte sie damals Ruth Miedreich-Hornung kennen, mit der sie und Heinz bis heute eine enge Freundschaft verbindet. Bis zu ihrem 65. Lebensjahr sang sie im Heidelberger Chor, danach noch einmal fünf Jahre im Extrachor des Mannheimer Nationaltheaters.

Aber auch in Plankstadt, wo sie sich auch bei der Arbeiterwohlfahrt und der TSG engagierte, war sie künstlerisch tätig und begleitete Hochzeiten, private und öffentliche Jubiläen sowie Beerdigungen mit ihrem Gesang. Dabei wurde sie meist von ihrem Ehemann Heinz Ochs am Piano begleitet. Vor etwa zehn Jahren beendete sie ihre eigenen Gesangsauftritte und ist seither an der Seite ihres Mannes als unermüdliche Unterstützerin bei seinen zahlreichen Auftritten in Altenheimen, beim Blasorchester Dudenhofen und bei vielen privaten Feiern zu finden. Bei ihrer Geburtstagsfeier dankten ihr Ehemann Heinz, Ruth Miedreich-Hornung, Regina Mandel und Kosta Xanthopoulos nicht nur durch einfühlsam ausgesuchte Gesangsstücke, sondern Ehemann Heinz dankte ihr in bewegten Worten für ihre Unterstützung und die Zeit an seiner Seite. uk/Bild: Kobelke

