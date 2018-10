Das Ziel heißt zweite Bundesliga

Plankstadt.Es wird ihre erste Saison in der Oberliga, die sie bei den Plankstadter Kleinkaliberschützen absolviert. Kristina Meyer unterstützt die erste Mannschaft in der Luftgewehr-Disziplin. „In Plankstadt bin ich nun rund ein Jahr dabei. Schießen ist aber schon seit der Grundschule meine Leidenschaft“, verrät die 27-Jährige. Zwar habe sie in ihrer Laufbahn mehrere Pausen eingelegt – „aber ganz ohne

