Dem Einwegplastik den Kampf ansagen

Plankstadt.Rund 38,5 Kilogramm Plastikmüll fällt in Deutschland pro Person im Jahr an. Vor allem Verpackungsmüll und Einwegplastik werden häufig nur einmal genutzt und landen dann in der Tonne. Über Flüsse gelangt der Müll schließlich in die Meere und verseucht dort Wasser und Lebewesen. So sind im Jahr 2017 rund 16,9 Millionen Tonnen Kunststoff über den chinesischen Fluss Jangtsekiang in das Ostchinesische Meer transportiert worden.

Um etwas gegen die Flut an Plastikmüll und die damit einhergehende Umweltverschmutzung zu unternehmen, hat das Team der Lokalen Agenda um Rita Wolf die Aktion Plastikfasten ins Leben gerufen. Aufgrund der Corona-Krise musste der Start der Aktion zwar in den Herbst verschoben werden, aber damit anzufangen und so gut es geht auf Plastik zu verzichten, meint Rita Wolf, könne man ja bereits jetzt.

„Unsere Wirtschaft ist auf Profit ausgelegt, unsere Gesellschaft auf übermäßigen Konsum. Da stellt sich natürlich die Frage, ob unsere Mühe überhaupt eine Chance hat“, sagt Wolf im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie sagt dem Einwegplastik den Kampf an - und sucht Mitstreiter. Aber auf Plastik zu verzichten ist kompliziert: Sogar im Meersalz sind heutzutage kleine Plastikteile zu finden.

Käse in eigener Dose mitnehmen

Wolf rät jedem, im Kleinen anzufangen. Man müsse nicht direkt den ganzen Haushalt umschmeißen - „Vermeidung so gut es geht“, lautet ihr Motto. Beim Einkaufen verwendet sie ein wiederverwertbares Obst- und Gemüsenetz, statt mit in Plastik verpacktem Flüssigshampoo wäscht sie ihre Haare mit einer festen Haarseife. „Ich empfehle, einfach eine wohlriechende, feste Seife zu kaufen. Das ist auch ein tolles Souvenir aus anderen Ländern“, legt die Plastikfrei-Akteurin der Lokalen Agenda ihren Mitstreitern nahe. Statt in Plastik eingeschweißten Käse könne man frischen Käse an der Theke kaufen und - wenn möglich - in einer eigenen Dose mitnehmen. Wolf versucht außerdem, keine Einwegprodukte zu nutzen. So hat sie waschbare Spüllappen statt kurzlebiger Schwämme, kauft lieber feste Gallseife und stellt Teelichter ohne Aluminium direkt ins Glas.

„Wenn dann doch mal etwas in einer Plastiktüte verpackt ist, muss man die Tüte auch nicht nach einmaliger Nutzung wegschmeißen. Ausgewaschen kann man sie immer wieder verwenden“, gibt Wolf einen weiteren Tipp. Natürlich habe jeder auch seine eigenen Erfahrungen mit dem Thema Plastik und individuelle Tipps auf Lager. „Ich zum Beispiel decke meinen Hefeteig lieber mit einem Handtuch ab statt mit Folie. Das spart Plastik und funktioniert prima“, meint sie.

Aber nicht nur der Umwelt, sondern auch der Gesundheit zuliebe, sei es ratsam, auf Plastikverpackungen zu verzichten. „Sie beinhalten Schadstoffe, vor allem Bisphenol A (BPA), und die lösen sich bei fett- und säurehaltigen Lebensmitteln. Von diesen Weichmachern sind bis zu 95 Prozent in unserem Urin nachweisbar“, teilt sie eine erschreckende Erkenntnis.

Damit sei das Thema Schadstoffe allerdings noch längst nicht abgehakt - viele Obstsorten, wie beispielsweise Orangen, werden künstlich zum Nachreifen gebracht, gewachst und lackiert. Die Schadstoffe, die dadurch auf dem Obst zurückbleiben, sind so hartnäckig, dass sie sich noch nicht einmal durch gründliches Händewaschen von der Haut abspülen lassen.

Ein genauer Termin für das Plastikfasten steht aktuell noch nicht fest, aber die Mitglieder der Lokalen Agenda sind bereits fleißig am Planen. „Wir möchten Interessierte zusammenbringen“, formuliert Wolf das Ziel der Aktion. Sich gegenseitig austauschen, Vorträge anhören oder gemeinsame Workshops seien dabei denkbar.

