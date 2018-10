Der Darm und seine Aufgaben

Plankstadt.Der Darm – ein Parameter unserer Gesundheit: Unter diesem Thema steht ein Vortrag der Volkshochschule am heutigen Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr in der Humboldtschule. „Der Darm ist ein Multitalent, das unsere Gesundheit und damit auch unsere Lebensqualität sehr stark beeinflusst“, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule.

Welche Aufgaben hat er? Was stärkt und schützt ihn? Was schädigt ihn? Was ist ein Leaky-Gut-Syndrom? Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, Knochen- und Gelenkprobleme, selbst psychische Erkrankungen sind nur eine kleine Auswahl dessen, was von der Darmgesundheit abhängt. Die Zuhörer erfahren, was sie tun können, um ihren Darm gesunden zu lassen und damit ihre Lebensqualität zu steigern. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018