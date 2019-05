Der Farbenpracht bleibt sie treu

Plankstadt.Kaum ein Raum ist im eigenen Zuhause wichtiger als das Wohnzimmer. Hier erlebt man die gemütlichsten Abende und die faulsten Sonntage, wie das Kulturforum in einer Mitteilung schreibt. Für die Künstlerin Natalie Sauerwein ist ihr Wohnzimmer aber gleichzeitig ihr Atelier. Denn sie malt immer in der Umgebung, in der sie sich am wohlsten fühlt.

Bereits 2016 zeigte sie im Wasserturm ihre erste Ausstellung und war im vergangenen Jahr als Mitglied des Kulturforums für die Malkurse zuständig. Damals waren ihre Kunstwerke geprägt vom Sinnbild der Schönheit der Frau. Jetzt widmet sie sich vermehrt floralen Motiven. Die Farbenpracht ihrer Werke ist dabei geblieben. Mit einer Vernissage am Samstag, 18. Mai, startet Sauerwein ihre Ausstellung, die an diesem Wochenende sowie samstags und sonntags, 25. und 26. Mai, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. zg

