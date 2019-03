Der Frühling ist hier gelb

Plankstadt.Schwetzingen hat die Kirschblüten im Schlossgarten, Plankstadt hat ein ganz eigenes Zeichen für die wärmere Jahreszeit. Es sieht ganz danach aus, als ob nun der Frühling auch in Plankstadt Einzug hielte, das teilt die Plankstadter Liste in einer Pressemitteilung mit: Am Ortseingang Plankstadt-Süd (beim Netto-Markt am alten Bahnhof) blühen auf dem ganzen Hang der Ostumgehung die gelben Osterglocken.

Über Jahre hinweg haben sich die Pflanzen im Boden gehalten, die einst die Plankstadter Liste in Eigenarbeit gepflanzt hatte. Zehn Jahre ist das jetzt her.

Sie wurden dann von den Gemeindegärtnern ergänzt und gepflegt, so dass Plankstadt nun seit langem eine attraktive Ortseinfahrt an dieser Stelle bekommen hat, freut sich Pressebeauftragter Ulrich Kobelke. Für Einheimische wie für die Gäste sei dies immer wieder ein schöner Anblick – und ein sicheres Zeichen, dass der Frühling endlich da ist . uk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.03.2019