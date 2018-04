Anzeige

Plankstadt.Bei den Wikingern war es der „Thorsbaum“ der für Stärke und Wachstum stand. 1790 stellten die Franzosen in der Bastille bunt geschmückte Bäume als Freiheitspfähle auf. Die bei uns bekannten Maibäume haben ihren Ursprung aber wohl eher in Bayern. Dort ließ Minister Maximilian von Montgelas im 18. Jahrhundert erstmals einen Maibaum aufstellen. Er sollte die Selbstständigkeit des bayerischen Staates symbolisieren.

In Plankstadt ist die Aufstellung des Maibaums zur beliebten Tradition geworden. Der Heimat- und Kulturkreis lädt hierzu am Montag, 30. April, um 18.15 Uhr auf den Rathausplatz ein.

Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr werden in bewährter Weise wieder den Baum aufstellen und die Kinder der Friedrichschule erfreuen die Besucher mit ihren Beiträgen. Das Heimatmuseum kann bereits am Tag zuvor, am 29. April, von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. zg