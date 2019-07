Der religiöse Alltag unserer Vorfahren

Plankstadt.Der HKK Plankstadt feiert am Samstag, 20. Juli, sein Museumsfest. Dieses wird mit einer neuen Jahresausstellung um 11 Uhr eröffnet. Und ein weiteres Ereignis findet am frühen Nachmittag statt: Die Transmissionsanlage wird in Betrieb genommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Thema der Jahresausstellung ist: „Religion im Alltag des letzten Jahrhunderts.“ Religion spielt eine große Rolle in den Familien und im Alltag. Kommunion, Konfirmation, Hochzeiten, Totengedenken, aber auch Feiertage wie Fronleichnam oder Buß- und Bettag, deren Bedeutung oftmals nicht mehr so bekannt sind.

Auch im häuslichen Umfeld zeigte sich häufig die Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft: Weihwasserkesselchen, Kruzifix und Rosenkranz fanden sich in fast jedem katholischen Haushalt, während auf evangelischer Seite höchstens ein Kreuz zu finden war. Die Besucher können sich vom religiösen Leben der Vorfahren inspirieren lassen und lernen, welche bekannte und unbekannte religiösen Traditionen es gibt. Für Essen und Trinken ist gesorgt und ab 15 Uhr spielt der Musikverein Plankstadt einige Stücke für die Besucher. zg

