Der Schwerpunkt liegt auf dem Verkehr

Plankstadt.Die Grüne Liste Plankstadt (GLP) hat für den Haushalt ein Paket von sieben Anträgen geschnürt. Der Fokus der Anträge liege auf dem Thema Verkehr, heißt es in einer Mitteilung der Partei. „Wenn eine Verkehrswende Deutschland und in Europa gelingen soll, dann müssen die Städte und Gemeinden einen Beitrag dazu leisten – auch wir in Plankstadt“, meint Fraktionssprecher Thomas Burger. Aus diesem Grund möchte die GLP Gelder im Haushalt für die Erstellung eines Verkehrskonzepts bereitstellen.

„Schon beim Bürgerforum Plankstadt 2040, der Bürgerbeteiligung zum städtebaulichen Gemeindeentwicklungskonzept, wurde deutlich, dass die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für viele Mitbürger als vordringlich eingestuft wird“, stellt die GLP-Gemeinderätin Viviane Reize fest. „Darüber hinaus beantragen wir eine Verkehrsberuhigung in der Eisenbahnstraße, kommunale Fußverkehrsförderung sowie eine weitere Planstelle im Ordnungsamt, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen“ ergänzt ihr Gemeinderatskollege Knut Doll.

Um den Fahrradverkehr in Plankstadt zu fördern, möchte die GLP in einem ersten Schritt Haushaltsmittel für zusätzliche Fahrradabstellplätze vor Geschäften in Plankstadt bereitstellen, teilt sie mit. Des Weiteren stellt die GLP einen Antrag zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung in der Gemeinde.

„Durch Dach- und Fassadenbegrünung entstehen an dicht besiedelten Orten neue Lebensräume für Pflanzen und Insekten, ohne dass neue Flächen dafür gebraucht werden. Weiterhin wird durch Gründächer ein bedeutender Teil der Umweltschadstoffe absorbiert und das Mikroklima verbessert“, stellt GLP-Gemeinderätin Ulrike Auffarth abschließend fest. zg

