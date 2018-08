Der Stabhalter verhinderte Eingemeindung

Plankstadt.Der Verein „Doomols un’ jezzard“ rollt die Geschichte des Grenzhofs in einer fünfteiligen Serie auf. Im ersten Teil ging es um die frühe Historie. Sowohl Plankstadt als auch Heidelberg zeigten ein Begehren an dem Ort. Doch wie ging diese Rivalität aus?

Nachdem die Stadt Heidelberg im Jahr 1920 Wieblingen eingemeindet hatte, wurde der Grenzhof Nebengemeinde Heidelbergs. Natürlich hatte die Stadt Heidelberg großes Interesse, auch den Grenzhof einzugemeinden.

In Plankstadt hatte die Eisenbahn-Baugenossenschaft 18 Hektar Ackergelände von der Gemeinde zum Bau der Eisenbahnersiedlung erworben. Als Ersatz für den Verlust an Ackergelände strebte auch Plankstadt die Eingemeindung des Grenzhofs an. Mit Schreiben vom 4. April 1919 an das Innenministerium von Baden in Karlsruhe stellte der Gemeinderat den Antrag, bei der bevorstehenden Eingemeindung die Gemarkung Grenzhof der Gemarkung Plankstadt zuzuschlagen.

Plankstadt konnte sich auch der Unterstützung des Bezirksamts Schwetzingen sichern. In einer Zuschrift ist auch der Standpunkt des Grenzhofs präzisiert: „Hiernach sieht der Grenzhof in dem Antrag Plankstadts das ungerechtfertigte Begehren, sein steuerbares Grundkapital auf Kosten einer anderen Gemeinde zu vermehren.“

Plankstadt habe eine doppelt so hohe Umlage (Anmerkung: steuerähnliche Abgabe) als der Grenzhof. Übrigens müssten die Plankstädter Bauern doch froh sein, wenn sie recht viele Güter in einem Gebiete liegen hätten, wo weniger Umlage erhoben wird.

Gegenspieler des Plankstädter Bürgermeisters Ludwig Ahlheim war auf Grenzhöfer Seite Stabhalter Heinrich Schuh. Stabhalter war so etwas wie ein Bürgermeister im Kleinen. Gemäß den Bestimmungen sollte alle zwei Jahre ein anderer dieses Amt übernehmen. Allerdings drängten sich die Grenzhöfer Bürger nicht unbedingt nach dieser Funktion. Beispielsweise wollte 1819 keiner Stabhalter werden. Der eine zahlte lieber 100 Mark Buße als das Amt anzunehmen. Ein anderer behauptete, nicht schreiben zu können. Und ein Dritter machte geltend, dass er Geschriebenes nicht lesen könne.

Geschickter Taktierer

Stabhalter Heinrich Schuh war hingegen ein engagierter Kommunalpolitiker, ein kluger Kopf und geschickter Taktierer, der sich weder für die Eingemeindung nach Plankstadt noch nach Wieblingen entschied, also das eine ließ und das andere nicht tat und damit die Selbstständigkeit lange bewahren konnte.

Der Grenzhöfer Wald hat heute noch eine Fläche von 50 Hektar. Vor gut 200 Jahren waren es noch 110 Hektar. Damals war es kein Gemeindewald, sondern ein Genossenschaftswald. Dies ist er bis heute noch. Die Grenzhöfer Bauern hatten sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen, so schreibt es die Schwetzinger Zeitung am 7. März 1931, und kauften gemeinsam den Wald. Der jährliche Ertrag wurde an die Genossen, es waren am Anfang 13 an der Zahl, aufgeteilt. Wesentlicher Bestandteil der Bestimmung war, dass kein Genosse seinen Anteil an Nichtverwandte veräußern durfte. Es war natürlich erlaubt, dass der Anteil im Wege der Erbschaft an Kinder und sonstige Erbberechtigte weitergegeben werden konnte.

Ende der 1860er Jahre wurde die Waldgenossenschaft in eine prekäre Lage versetzt. Ein Genossenschaftsmitglied hatte sein Gut beim Roulette in Baden-Baden verspielt und geriet in Konkurs. Um die Gläubiger zu befriedigen, beschloss die Genossenschaftsgesellschaft, auf einen Teil des immerhin noch 80 Hektar großen Waldes eine Hypothek aufzunehmen.

Kahlhieb auf Teilstück

Um die Hypothek ablösen zu können, veranlasste man später auf einem Teilstück des Waldes einen Kahlhieb und wies das abgeholzte Gelände zu Streifen von jeweils 44 Ar als Privateigentum den Genossen zu. Dieses Gelände befand sich an der Gemarkungsgrenze zu Plankstadt.

Übrigens befinden sich heute rund zwölf Bäume im Gewann „Streitlach rechts“ auf Plankstädter Gemarkung. Der Grenzstein steht im Grenzhöfer Wald. zg

