Plankstadt.Wenn der Winter jetzt echt noch Laune hat, weiter mit Frost und Schnee zu glänzen, ist die Welt nicht mehr zu verstehen. Beim Sommertagszug war fast ganz Plankstadt auf den Füßen, die zugegeben in Thermostiefeln steckten. Die Menschen zeigten durchweg rote Kältenasen zwischen wärmenden Schals und dicken Mützen. „Winter ade“ spielte der örtliche Musikverein und meinte das wörtlich.

Neben allem, was zum Frühling gehört – vom Marienkäfer über die erwachenden Blumen mit ihren vielen bunten Blüten und Hasen, die kurz vor Ostern alle Pfoten voll zu tun haben – gibt es in Plankstadt auch Frühlingselefanten und Frühlingseulen: Eine Besonderheit, die man andernorts nicht findet. Die exotische Kostümierung fiel dem Team der evangelischen Kindertagesstätte ein, die die Kinder mit Hexentreppen-Rüsseln freundlich winken ließen. Die Friedrichschüler holten die Sonne an Stäben getragen in den Ort, ließen Blumen sprießen und hatten als Frösche und Eulen ihren Spaß am Umzug. Die Kinder aus dem St.-Martin-Kindergarten quakten fröhlich um die Wette. Im Postillion-Kindergarten und der Postillion-Kinderkrippe lockte man die wärmenden Sonnenstrahlen mit bunten Blütenkränzen auf den Kinderköpfen, während der Obst- und Gartenbauverein im Gartenzwerge-Look begeisterte. Ein müder Minizwerg schlief gleich auf Papas Schultern sitzend mit hängendem Köpfchen vom bunten Treiben um ihn herum ein.

Bunte Eier verteilt

Einige Prachthühner hatte der Kleintierzuchtverein 1913 auf der Rolle hinterm Traktor-Schnauferl und menschliche Hühner verteilten bunte Eier. Viele Gruppen hatten Süßes für die vielen Kinder am Straßenrand dabei, etwa das Team des Bürgerbusses, das sich als Zugspitze der Bevölkerung zeigte. Der Gesundheitssportverein agierte fleißig als Bienchen verkleidet, warf einmal mehr das große farbige Schwungtuch gegen die Kälte in luftige Höhen. Der Oftersheimer Musikverein spielte die gängigen Winter-Austreib-Lieder ebenso wie der Plankstadter. Die Heidelberger Guggemusik „Knöllsche“ der Karnevalsgesellschaft Polizei haute in die gleiche musikalische Kerbe.