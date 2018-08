Die „alte Dame“ bekommt eine Mega-Party

Mit dem Krug, der auch vor 40 Jahren bereits zum Anstoßen genutzt wurde, prostet Bürgermeister Nils Drescher den Handballern auf der Bühne zu. © Zeuner

Plankstadt.Vier Jahrzehnte steht die Mehrzweckhalle (MZH) in Plankstadt. Ihr zu Ehren gab es am Samstag eine fulminante Fete, die etwas schleppend am Nachmittag startete, am frühen Abend von „ganz Plankstadt“ und Gästen besucht wurde und zur Mega-Party in der „Alten Dame MZH“ avancierte.

Dabei haben es die Organisatoren geschafft, die drei „Zwecke“, die der Halle ihren Namen gaben, perfekt zu

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4772 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.08.2018