Die Bäume mussten weichen

Plankstadt.Luftig sieht es aus, wenn man beim Tennisclub in den Ort hineinfährt. Vor der Mehrzweckhalle sind Bäume gefällt worden und geben den Blick auf das Gebäude frei. Grund ist der Edeka-Markt, der an dieser Stelle entstehen soll.

„Das Projekt läuft gut, der Vorhabenträger Edeka ist zufrieden mit dem erreichten Stand. Es wurden bereits einige vorbereitende Maßnahmen auf dem nicht landwirtschaftlich genutzten Grundstück der Gemeinde getroffen, die nur außerhalb der Wachstumsperiode erfolgen konnten. Es ist vertraglich Aufgabe der Gemeinde, die dort stehenden Garagen vor dem Eigentumswechsel zu entfernen. Es mussten leider auch einige Bäume dort weichen, die im Zuge des Baus jedoch mehrfach ersetzt werden“, erklärt Bürgermeister Nils Drescher auf Anfrage unserer Zeitung.

Der komplette Eingriff des Projekts in die Natur wird in Ökopunkten berechnet und vollständig ausgeglichen. Die Garagen stehen noch, und zwar so lange, bis mit dem Bau begonnen wird. „Das Bebauungsplanverfahren kann im März oder April in die nächste Runde gehen. Die Satzung des Bebauungsplans soll noch im Sommer beschlossen werden, parallel wird der Bauantrag vorbereitet. Wir hoffen, dass dieser vom Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises noch dieses Jahr genehmigt wird, in diesem Falle könnte der Markt voraussichtlich noch Ende 2021 seine Türen öffnen“, so Drescher. grö

