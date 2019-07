Die Bienen im Blick

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Hallo Kinder! Mein Herz schlägt immer noch unfassbar schnell und auch meine Pfoten zittern wie verrückt. Gestern war ich auf einer Wiese mit Ellie Ente und Harry Hase – und da wäre es fast passiert. Ich hatte mein Ziel im Blick und bin eilig über den Rasen gerannt. Gott sei Dank hat Ellie Ente gerufen: „Pass auf, wo du hintrittst!“ Als ich auf den Boden gesehen habe, ist meine Pfote nur einen Millimeter neben einer Biene gelandet. Das war knapp! Bienen können zwar stechen, aber das machen sie nur, wenn sie sich bedroht fühlen – danach sterben sie nämlich. Und das will ich auf keinen Fall. Ich esse ja so gerne Honig und wie ihr bestimmt wisst, stellen die fleißigen Bienen ihn her. Deshalb achte ich natürlich besonders darauf, sie nicht bei der Arbeit zu stören. Denn meistens sind die Bienen auf der Suche nach Nektar und Pollen an Blüten – damit sie Honig produzieren können. Außerdem sind viele Pflanzen auf die Bestäubung der Blüten durch Bienen angewiesen, um Früchte reifen zu lassen. Es gibt also einiges, was die Biene für unsere Natur tut. Vermutlich hat deshalb das US-amerikanische Ehepaar Ruth und Thomas Roy den Mittwoch, 10. Juli, zum „Tritt-nicht-auf-eine-Biene-Tag“ benannt. Ein kurioser Feiertag, der alle daran erinnern soll, was die Bienen alles leisten – und dass es nicht schwierig ist, achtsam über eine Wiese zu gehen, damit kein Lebewesen zu schaden kommt. Zur Feier des Tages gibt’s für mich jetzt ein Honigbrot!

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.07.2019