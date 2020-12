Die ersten Halme sprießen

Plankstadt.Das anlässlich der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde im kommenden Jahr von Gemeindearchivar Ulrich Kobelke initiierte Landwirtschaftsprojekt „Von der Aussaat bis zur Ernte“ am Hüttenweg lockt schon jetzt zahlreiche interessierte Betrachter an. Sogar aus der fernen Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens, Düsseldorf, war eine Familie nach Plankstadt gekommen, um bei einem ersten Spaziergang in die Gemarkung die Schaufelder zu besichtigen.

Noch sind nur vier Flurstreifen mit Wintergetreide eingesät (Gerste, Weizen und zwei Roggensorten), aber schon sprießen die ersten Halme aus der Erde in den winterlichen Himmel und weisen auf das auch im Winter nicht ruhende Wachstum der Natur hin. Im Frühjahr, wenn nach einem alten Lied „Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt“ beziehungsweise in heutiger Zeit wohl eher den Traktor anlässt, folgt dann Aussaat und Pflanzung weiterer Feldfrüchte, die von den interessierten Beobachtern bis zur Ernte begleitet werden können.

Schutz in kleiner Hütte

Ein vielversprechender Projektanfang, der von der Düsseldorfer Familie Zöbeley-Pils und den Kindern Clara und Johanna begeistert kommentiert wurde. Das Landwirtschaftsprojekt ist Anfang Dezember offiziell eingeweiht worden (wir berichteten). Der Bauhof hat neben dem Feld, das in der Nähe des Baumlehrpfads auf Besucher wartet, eine kleine Schutzhütte errichtet, bei der man bei schlechtem Wetter Schutz findet oder bei gutem Wetter den Blick auf das Feld noch etwas länger genießen kann.

Die Pflanzreihen sind rund 100 Meter lang und bieten dank Zwischengängen auch Vergleichsmöglichkeiten unter den verschiedenen Pflanzkulturen. uk/grö

