Die Familie – ein Rückzugsraum zu jeder Zeit

Plankstadt.Die Reihe der Jubiläen im Hause Gaa reißt nicht ab – konnte Dr. Lothar Gaa im vergangenen Jahr auf 70 Jahre als Organist an der St. Nikolaus-Kirche zu Plankstadt – seiner Heimatkirche – zurückblicken, so sind es diesmal sechs gemeinsame Ehejahrzehnte, die Lothar Gaa mit seiner Frau Gertrud feiern konnte – Diamantene Hochzeit.

Zum Lebensweg von Dr. Lothar Gaa hat die Heimatzeitung in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder berichtet. In vielfältiger Weise ist er als Jurist, Kommunal- und Landespolitiker sowie Musiker in Erscheinung getreten, angefangen von seiner Studienzeit in Heidelberg, in Plankstadt, wo er als Musiker in diversen lokalen Kapellen der Nachkriegszeit sein Studium mitfinanzierte, als Politiker vom Stadtrat im lokalen Bereich bis hin zum Landtagspräsidenten von Baden-Württemberg und als Anwalt mit renommierter Kanzlei seit 1960 in Schwetzingen. Ausgezeichnet mit dem Großen Bundesverdienstkreuz und der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg fand er immer wieder seinen Ausgleich zu Beruf und Politik in der Musik beim Orgelspiel. Neben dem Orgelspiel liebte Dr. Gaa immer die Berge, was sich in unzähligen Bergwanderungen niederschlug.

Der große Verdienst seiner Frau Gertrud bestand in all den gemeinsamen Jahrzehnten darin, dass sie ihm bei seinen Aufgaben immer den Rücken freihielt und in guten und weniger guten Tagen treu an seiner Seite stand und ihm zusammen mit den beiden Kindern den familiären Rahmen bot, der für die vielen aufreibenden Aktivitäten außerhalb einfach als Rückzugsraum unumgänglich ist.

Ereignis in der Heimatkirche

Zu diesem sehr privaten Ereignis feierte das Ehepaar Gaa in der Heimatkirche des Jubilars einen festlichen Gottesdienst im privaten Rahmen; hier, wo er 1931 vom damaligen Kaplan Karl Ell getauft wurde, 1940 von Pfarrer Robert Friton die Erstkommunion und im gleichen Jahr das Firmsakrament durch den Freiburger Weihbischof Wilhelm Burger empfing; hier schloss er bei Pfarrer Heinrich Grimm am 20. August 1959 mit Gertrud Hemmerich die Ehe. Zelebranten der Eucharistiefeier waren Ehrendomherr Geistlicher Rat Wolfgang Gaber aus Freiburg sowie Kaplan Pater Thomas Palakudiyil.

Die Glückwunschurkunde von Erzbischof Stephan Burger verlas und überreichte im Namen der Seelsorgeeinheit Pater Thomas Palakudiyil. Die Orgel spielte Gaby Weissmann, die zusammen mit ihrem Vater Frank Meiswinkel als besonderen musikalischen Leckerbissen ein Stück für Querflöte und Orgel darbot. Ehrendomherr Gaber stellte seine Predigt unter das Motto „Dankbarer Rückblick auf ein langes und erfolgreiches gemeinsames Leben, eine mutige, gesunde und aktive Gegenwart und ein gläubiger Aufwärtsblick für die Zukunft“.

Selbstredend waren bei der Feier auch die beiden Kinder des Jubelpaares, die Richterin Birgitta Gaa-Unterpaul und Dr. Meinhard Gaa, der die Praxis seines Vaters in Schwetzingen weiterführt, mit ihren Familien zugegen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.08.2019